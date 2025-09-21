Gençlerbirliği hayata döndü

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği kendi evinde Eyüpspor'u konuk etti. İlk tehlikeli atağı konuk takım geliştirdi. Calegari'nin sol kanattan ortaladığı topa Kerem Demirbay sert vurdu, kaleci Erhan topu son anda çeldi. 36. dakikada gol perdesi açıldı. Göktan Gürpüz'ün asistinde Franco Daryl aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarıyı Başkent temsilcisi 1-0 önde tamamladı. 77'de Kerem Demirbay'ın uzaktan çektiği sert şutta, top az farkla yandan dışarı çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Gençlerbirliği ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.

Şahin'den hakem tepkisi

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, hakem hatalarından dert yandı. 44 yaşındaki hoca, "50'de hakemin rakip oyuncuyu atamaması, korkaklığı kabul edilebilir bir şey değil. Bu kadar emek veriyoruz, 5 haftadır ciddi hatalar var " dedi.

Eroğlu'ndan bir ilk

G.Birliği'ni çalıştıran Hüseyin Eroğlu ilk Süper Lig galibiyetini aldı. Eroğlu Süper Lig'de Samsunpor ve Gençlerbirliği'nin başında daha önce çıktığı toplam 10 maçta (9 mağlubiyet, 1 beraberlik) galibiyet elde edememişti.