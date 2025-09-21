CANLI SKOR ANA SAYFA
Antalyaspor sonda yıkıldı

Akrepler evinde Kayseri ile 1-1 berabere kaldı.Ev sahibinin golünü 52’de Dzhikiya, konuk takımın sayısını ise 90+2’de Benes kaydetti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor kendi sahasında konuk ettiği Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda daha atak bir futbol sergileyen Akdeniz ekibi, Abdülkadir Ömür, Soner Dikmen ve Storm'la girdiği önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı. İkinci devrede gol için rakip kaleye yüklenen kırmızı-beyazlılarda 52. dakikada Safuri'nin asistinde Dzhikiya ağları havalandırdı: 1-0. 90+2'de Nurettin'in pasında yeni transfer Laszlo Benes kaydettiği golle sarı-kırmızılılara 1 puanı getirdi: 1-1. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 10'a, Kayseri temsilcisi ise 4'e yükseltti.

Kayseri beraberliğe abone

Uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı kapan Kayserispor, Süper Lig'deki 4'üncü beraberliğini aldı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılı takım, çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Çok gol kaçırdılar

Geçen hafta Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenerek otoritelerin beğenisini kazanan Antalyaspor, Kayserispor'a takıldı. Rakibine oranla daha çok gol pozisyonuna giren Akdeniz ekibi 1 puanla yetindi.

