Samsun düşüşte

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'un Panathinaikos maçı nedeni ile ertelenen 3. hafta maçında Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'yı konuk etti. Maça hızlı başlayan kırmızı-şimşekler, 4'te Holse'yle Gianniotis'e takıldı. 11'de Paşa'da Winck, 21'de Samsun'da Marius ve 39'da yine lacivert-beyazlılarda Hajradinovic çerçeveyi bulamadı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda gol çıkmadı.

DEPLASMAN PAŞASI

İkinci yarıda da kalesini iyi savunan Şota Arveladze'nin öğrencileri, zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı. Geçen hafta evinde Antalya'ya yenilen Samsunspor, Paşa karşısında da puan kaybedip galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Kasımpaşa ise üst üste 2 deplasmanda 4 puan aldı.

Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, ligde son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken, kötü gidişata son veremedi.