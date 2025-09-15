Rizespor-Gençlerbirliği maçı canlı izle | Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir kapanış maçı bekliyor. Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Sezona istediği gibi başlayamayan Karadeniz ekibi, İlhan Palut yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise Hüseyin Eroğlu önderliğinde henüz galibiyetle tanışamadı. İki takım da kötü gidişata son vererek moral bulmayı hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Erdem, Hojer, Alikulov, Samet, Papanikolaou, Olawoyin, Laci, Taha, Veresanovic, Ali Sowe, Halil

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Tongya, Traore, M'Baye Niang, Koita

RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Temel ve Cem Özbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstenecek.