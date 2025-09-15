CANLI SKOR ANA SAYFA
Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerin 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından usta yazar Ömer Üründül, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 09:59
Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, kritik karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL-SKANDAL BİR KARAR

F.Bahçe, dün geceki 90 dakikada yeni teknik direktörüyle çalkantılı bir futbol sergiledi. Pres vardı, yüksek tempoya özen gösteriliyordu ama 20. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakip önünde ciddi üretkenlik sıkıntısı yaşandı. Uzun süreli yoğun baskıda bu kadar pozisyona girmekte kısır kalmak gerçekten çok ilginçti. Nerede Talisca'nın beklenen yetenekleri? Nerede oynar gibi gözüken medyanın olmazsa olması Fred? Hırslı bir geri dörtlü vardı artı İsmail ve de ilk maçı olmasına ve arkasındaki Brown'u yeterince tanımamasına rağmen Kerem Aktürkoğlu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Tedesco'nun oyun felsefesi belli oldu. ön alanda tempolu bir baskı, bir pres ve de nispeten fizik gücü yüksek oyunculara kadroda yer vermek. O da Szymanski'den vazgeçmedi hem de değişik bir görev yeri sağ önde. Ve İsmail'in çıkıp, yerine Bartuğ'un girmesi…

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Sonuç olarak Fenerbahçe üç puanı kazandı ama futbol tatmin edici değil. Tabii ki Tedesco'nun zamana ihtiyacı var. Ama doğru dokunuşlar yapması da şart. Örneğin tek kale oyunda ikinci gol atılamamışken Asensio ve Cenk'in birlikte oyuna girmeleri çok yanlış bir hamleydi. Az kalsın Trabzonspor cezayı kesiyordu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Eğer güçlü bir rakip karşısında deplasmanda oynuyorsanız 20. dakikada 10 kişi kalmak çok zor bir iştir. Trabzonspor buna rağmen son dakikaya kadar mücadele etti. Maçın sonunda mutlaka VAR ve hakem ağır şekilde sorumlu tutulacak.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Bana göre Okay'ın sorumsuzluğu da göz ardı edilmemeli. Trabzonspor'un Onuachu ile attığı golün iptali için VAR'ın hakemi çağırması skandal bir karardır. Hakem de ülkemizdeki baskı yüzünden bu karara uydu. Eğer cesur olsaydı bence hakem olurdu.

