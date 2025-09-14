CANLI SKOR ANA SAYFA
Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 20:59
Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Kacper Kozlowski ve 79. dakikada Yusuf Kabadayı kaydetti.

Kocaelispor'da Can Keleş, mücadelenin 90+2. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Gaziantep FK, bu sezon 3. kez galip gelerek puanını 9'a yükseltti. Kocaelispor ise bu sezonki 4. mağlubiyetini alarak 1 puanda kaldı ve henüz galibiyetle tanışamadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak, Kocaelispor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

SON DAKİKA
