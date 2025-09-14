Fenerbahçe-Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? FB-TS maçı nasıl ve nereden izlenir?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez sahaya çıkacak olan Domenico Tedesco, taraftarı önünde galibiyetle başlayarak kariyerine güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Öte yandan ligde yoluna namağlup devam eden Fatih Tekke'nin öğrencileri, zorlu deplasmanda seriyi sürdürerek 3 puanla dönmek istiyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'lerini merak eden futbolseverler, "FB-TS maçı nasıl izlenir?" sorusunu da araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri

Trabzonspor: Onana, Ozan, Mustafa, Batagov, Savic, Okay, Folcarelli, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Onuachu

FENERBAHÇE'NİN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

TRABZONSPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

DOMENICO TEDESCO'NUN İLK MAÇI

Sezona Teknik Direktör Jose Mourinho ile başlayan ve Benfica maçı sonrası yollarını ayıran Fenerbahçe, bu görev için Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. 9 Eylül Salı günü İstanbul'a gelerek hazırlıklara başlayan İtalyan teknik adam, ilk resmi maçına da Trabzonspor karşısında çıkacak. Kanarya, ligde son oynadığı Gençlerbirliği müsabakasında saha kenarında Zeki Murat Göle yer almıştı.

YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKIYOR

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe ve Trabzonspor, Kadıköy'de oynanacak derbide yeni transferlerini sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Ederson, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli formayla ilk defa şans bulması bekleniyor. Trabzonspor'da ise Uğurcan'ın transfer olmasının ardından kadroya katılan Onana ile Beşiktaş'tan kiralanan Muçi'nin bordo-mavili formayla ilk kez sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE İLE TRABZONSPOR ARASINDA 138. RANDEVU

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette iki ekip bugüne kadar 137 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, 54 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor da 44 maçta gülen taraf oldu. 39 mücadele ise eşitlikle tamamlandı. Bu maçlarda Kanarya 180 gol atarken, Karadeniz ekibi ise 157 golle karşılık verdi.

LİGDE 105. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 104 kez rakip oldu. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 43 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, bordo-mavililer 111 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki maçı da kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-2, sahasında 4-1'lik skorlarla 3 puana uzandı.

KANARYA, KADIKÖY'DE KAYBETMİYOR

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 67 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 30, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor ise 67 gol attı.

SARI-LACİVERTLİLER SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Rekabette son yıllarda gollü karşılaşmalar yaşanırken, Fenerbahçe son 3 lig maçında galibiyet elde etti. Trabzonspor ise son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de aldı. İki takım arasındaki son 5 müsabakanın tamamı Süper Lig'de oynanırken, sarı-lacivertliler 4, bordo-mavililer 1 kez kazandı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.