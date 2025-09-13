Konyaspor-Alanyaspor maçı izle | Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesi oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Konyaspor, zorlu maçta namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Joao Pereira yönetiminde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Alanyaspor ise zorlu maçta galibiyet arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Konyaspor-Alanyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 10:10
Konyaspor-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Konyaspor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Diğer yandan Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta 3 puan almayı amaçlıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
