Konyaspor-Alanyaspor maçı izle | Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Konyaspor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Diğer yandan Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta 3 puan almayı amaçlıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.