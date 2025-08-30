Kasımpaşa 2-3 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK 3-2 kazandı.
Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 13. dakikada Melih Kabasakal, 30. dakikada Christopher Lungoyi ve 74. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.
Kasımpaşa'nın golleri ise 70. dakikada Habib Gueye ve 87. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic'ten geldi.
Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçen Gaziantep FK puanını 6 yaptı.
Kasımpaşa ise puanla tanışamadı.