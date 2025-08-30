CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kasımpaşa 2-3 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Kasımpaşa 2-3 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek milli araya 3 puanla gitti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa 2-3 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gaziantep FK 3-2 kazandı.

Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 13. dakikada Melih Kabasakal, 30. dakikada Christopher Lungoyi ve 74. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 70. dakikada Habib Gueye ve 87. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic'ten geldi.

Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçen Gaziantep FK puanını 6 yaptı.

Kasımpaşa ise puanla tanışamadı.

G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
Türkiye - Portekiz | CANLI İZLE
DİĞER
Sanat dünyasında ifşa dalgası! Gerçek bedeli kim ödüyor?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bolu Sakarya'dan 3 puanla döndü! Bolu Sakarya'dan 3 puanla döndü! 21:33
Esenler Erokspor deplasmanda kazandı Esenler Erokspor deplasmanda kazandı 21:31
G.Saray - Ç. Rizespor | CANLI G.Saray - Ç. Rizespor | CANLI 21:22
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 21:05
G. Antep FK deplasmanda 3 puanı kaptı! G. Antep FK deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:01
Kocaeli'de kazanan çıkmadı! Kocaeli'de kazanan çıkmadı! 20:57
Daha Eski
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 20:18
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var 20:09
Antalyaspor - F. Karagümrük | CANLI Antalyaspor - F. Karagümrük | CANLI 20:02
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 19:46
Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! 19:37
F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! 19:30