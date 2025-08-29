Başakşehirimiz üzdü

Başakşehirimiz, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk olduğu Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 3-1 yenildi. İlk karşılaşmada da rakibine İstanbul'da 2-1 mağlup olan turuncu- lacivertli ekibimiz, organizasyona veda etti. Başakşehirimiz, 7'de Selke'nin golüyle öne geçti. Ancak üstünlüğünü koruyamayan turuncu-lacivertli ekibimiz, 2 dakika sonrasında Cicaldau'nun golüne engel olamadı. Ardından 27'de Baiaram ve 82'de Nsimba'nın gollerine engel olamayıp, Avrupa'ya veda ettik. Başakşehir'de Operi de 80'de gördüğü 2. sarıdan kırmızıyla oyandan atıldı.

OPERİ, İTİRAZDAN İKİ SARI KARTLA ATILDI

Başakşehir'in Fildişi Sahilli savunmacısı Operi, Craiova karşısında maçı tamamlayamadı. Operi, 80. dakikada hakeme itirazdan üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.