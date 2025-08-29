CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Başakşehirimiz üzdü

Başakşehirimiz üzdü

Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde 2-1 yenildiği Universitatea Craiova’ya, Romanya’da 1-0 öne geçtiği rövanşta da 3-1 yenilip Avrupa’ya veda etti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başakşehirimiz üzdü

Başakşehirimiz, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk olduğu Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 3-1 yenildi. İlk karşılaşmada da rakibine İstanbul'da 2-1 mağlup olan turuncu- lacivertli ekibimiz, organizasyona veda etti. Başakşehirimiz, 7'de Selke'nin golüyle öne geçti. Ancak üstünlüğünü koruyamayan turuncu-lacivertli ekibimiz, 2 dakika sonrasında Cicaldau'nun golüne engel olamadı. Ardından 27'de Baiaram ve 82'de Nsimba'nın gollerine engel olamayıp, Avrupa'ya veda ettik. Başakşehir'de Operi de 80'de gördüğü 2. sarıdan kırmızıyla oyandan atıldı.

OPERİ, İTİRAZDAN İKİ SARI KARTLA ATILDI

Başakşehir'in Fildişi Sahilli savunmacısı Operi, Craiova karşısında maçı tamamlayamadı. Operi, 80. dakikada hakeme itirazdan üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

REKLAM
F.Bahçe'de camiadan Mou'ya büyük tepki!
DİĞER
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi! Lausanne maçının ardından...
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
F.Bahçe'nin orta sahası Real Madrid'den gelecek!
G.Saray'da Ederson tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:35
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:29
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 00:42
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:38
Daha Eski
Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! 00:03
Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! 00:03
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto 00:02
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! 00:02
Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! 00:02
RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! 00:02