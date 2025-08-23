CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Yılın kanadı Gaziantep'e

Yılın kanadı Gaziantep'e

Sezona kötü başlayan G.Antep, transfere hız verdi. G.Kıbrıs’ta yılın futbolcusu seçilen Omonia’nın Yeşil Burun Adalı sol kanadı Willy Semedo’yu radarına aldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Yılın kanadı Gaziantep'e

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktörlüğe de İsmet Taşdemir'in yerine Burak Yılmaz'ı getiren kırmızı-siyahlılar, kanat oyuncusu arayışında rotasını G.Kıbrıs'a çevirdi. Gaziantep ekibi, Omonia'nın sol açığı Willy Semedo ile görüşüyor. Sözleşmesinin son yılına giren 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun da Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Semedo transferinde somut adımlar atılacağı bildirildi.

3 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST YAPTI

Geçen sezon boy gösterdiği 47 maçta 14 gol, 8 asistle dikkatleri üzerine çeken Yeşil Burun Adalı sol açık Semedo, bu performansıyla yılın futbolcusu da seçildi. Etkili oyununu bu sezon da sürdürüp, Konferans Ligi eleme turlarında çıktığı 3 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı. 23 kez Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'yla sahaya çıktı. 2014'te Fransa'da Montrouge takımının alt yapısında futbola başlayan Semedo, Belçika'da Charleroi, Roeselare, Romanya'da Poli ve Fransa'da Grenoble gibi takımlarda da forma giydi.

SON DAKİKA
