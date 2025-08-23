Tayfur Kocaelispor’da

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü de kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlılar, 32 yaşındaki sağ bekle 2+1 yıllık imza attı. Bingöl, geçen sezon kiralık oynadığı Eyüp'te, 33 maçta, 5 gol, 1 asist yaptı. Bu sezon ise siyah-beyazlılarda 2 maçta şans buldu. Kara Kartal'la 1 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli savunmacı, sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağ tarafında da oynayabiliyor.
