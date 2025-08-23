CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Tayfur Kocaelispor’da

Tayfur Kocaelispor’da

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü de kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlılar, 32 yaşındaki sağ bekle 2+1 yıllık imza attı. Bingöl, geçen sezon kiralık oynadığı Eyüp'te, 33 maçta, 5 gol, 1 asist yaptı. Bu sezon ise siyah-beyazlılarda 2 maçta şans buldu. Kara Kartal'la 1 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli savunmacı, sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağ tarafında da oynayabiliyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tayfur Kocaelispor’da

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü de kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlılar, 32 yaşındaki sağ bekle 2+1 yıllık imza attı. Bingöl, geçen sezon kiralık oynadığı Eyüp'te, 33 maçta, 5 gol, 1 asist yaptı. Bu sezon ise siyah-beyazlılarda 2 maçta şans buldu. Kara Kartal'la 1 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli savunmacı, sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağ tarafında da oynayabiliyor.

G.Saray'dan dikkat çeken F.Bahçe kararı!
Barış Alper Yılmaz'a yeni teklif!
DİĞER
İBB'den şehir trafiğine büyük darbe!
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
F.Bahçe'nin yeni hedefi Tielemans!
İşte G.Saray'da Ederson’un alternatifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 08:37
Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! 00:45
Barış Alper'e yaylım ateşi! Barış Alper'e yaylım ateşi! 00:45
Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 00:45
Göztepe deplasmanda güldü! Göztepe deplasmanda güldü! 00:45
Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! 00:45
Daha Eski
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! 00:45
Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! 00:45
Beşiktaş'tan stopere yeni aday! Beşiktaş'tan stopere yeni aday! 00:44
Akanji transferinde sıcak gelişme! Akanji transferinde sıcak gelişme! 00:44
Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! 00:44
G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! 00:44