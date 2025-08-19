CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF'den açıklama! Yabancı oyuncu kontenjanı...

TFF'den açıklama! Yabancı oyuncu kontenjanı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulüplerin talebi olmasına rağmen Trendyol Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısının artırılmasına sıcak bakmadığını söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 12:59
TFF'den açıklama! Yabancı oyuncu kontenjanı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Nesine ile düzenlediği sponsorluk imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TOPALLIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEKTİR"

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de ilk 2 haftanın geride kaldığını ifade eden Otyakmaz, "Ertelenen maçlar oldu. Hem Avrupa kupalarındaki takımlarımıza destek sağlayabilmeyi hem de ülke puanımıza katkısı olmasını amaçladık. Şahsi fikrim ertelemelerin iyi bir başlangıç olmadığı ancak en kısa sürede ligin topallığının önüne geçilecektir. Hakemlerimiz de hataları olsa bile genelde iyi performans gösterdi." diye konuştu.

STATLARDAKİ ZEMİN SORUNLARI HAKKINDA

Bazı statlardaki zeminlerin sorunlu olduğunun hatırlatılması üzerine TFF 1. Başkan Vekili, "Maalesef sorunlar var. Bizim bu konuda sadece denetleme yetkimiz var. Tamamıyla kulüplerimizin kontrolünde. Birçoğu sarı alarm veriyor. Kırmızı alarm olan bir stat var. Mevsimsel olduğunu da düşünebiliriz. Aşırı sıcaklardan dolayı çimlerin çoğunluğu haşlandı. Sonbahar ile düzeleceğini düşünüyorum. Ancak bu zeminler Türk futboluna yakışmadı." ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUYOR"

Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu sayısını 12+2'den 14+2'ye çıkarılmasını talep ettiğini aktaran Otyakmaz, "Biz geçen sene göreve başladıktan sonra yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşmüştü. Yoğun talep üzerine bunu 14'te sabitledik ve bir daha üzerinde oynama yapılmamasını arzu ediyorduk. Bu sezon talepler geldi. 4-5 takımımızın ikişer oyuncusunu yasallaştırırken diğer takımlara 20 oyuncu alma hakkı veriyorsunuz. Bu hem finansal fair play'i bozuyor hem haksız rekabete neden oluyor hem de lig başladıktan sonra kural değiştirme anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum ve olmayacak diye düşünüyorum."

