Gaziantep FK’da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi!

Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı mutabakatla ayrılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze verdiği emek ve özverili çalışmaları için kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Gaziantep FK, ligin ilk 2 maçında Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.