Kocaelispor-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor, Samsunspor'u konuk ediyor.
Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:
Kocaelispor: : Jovanovic, Ahmet, Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic
Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Ntcham, Celil, Holse, Emre, Dimata, Marius
KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kocaelispor-Samsunspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.