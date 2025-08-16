CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kocaelispor-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Kocaelispor-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor, Samsunspor'u konuk ediyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 18:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor, Samsunspor'u konuk ediyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

Kocaelispor: : Jovanovic, Ahmet, Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Ntcham, Celil, Holse, Emre, Dimata, Marius

KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Samsunspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

Cuesta için yeni teklif!
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
DİĞER
Trabzonspor'a Premier Lig'den süper 10 numara! Yıldız futbolcu gelmek istiyor...
Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama! "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır"
Kerem transferinde flaş gelişme!
8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Ederson gelişmesi! G.Saray'da Ederson gelişmesi! 18:48
Aktepe'de gol sesi yok! Aktepe'de gol sesi yok! 18:36
8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı! 8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı! 18:16
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 18:04
Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 17:00
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 16:58
Daha Eski
Semenyo'ya Liverpool taraftarından ırkçı saldırı! Semenyo'ya Liverpool taraftarından ırkçı saldırı! 16:57
TBF’den sakatlık açıklaması! TBF’den sakatlık açıklaması! 16:54
Stuttgart-Bayern Münih maçı detayları Stuttgart-Bayern Münih maçı detayları 16:36
Villa Park'ta golsüz beraberlik! Villa Park'ta golsüz beraberlik! 16:23
Wolverhampton-Manchester City maçı bilgileri! Wolverhampton-Manchester City maçı bilgileri! 16:10
Genç milliler 7. bitirdi! Genç milliler 7. bitirdi! 15:59