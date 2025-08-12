CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Samba etkisi

Samba etkisi

Kadrosunu Brezilyalı isimlerle güçlendiren Göztepe, bunun meyvelerini Süper Lig’in ilk haftasında 3-0 kazandığı Çaykur Rize maçıyla toplamaya başladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samba etkisi

Yeni sezon öncesinde kadrosuna 9 takviye yapan ve Brezilyalı isimlere ağırlık veren Göztepe, ilk haftadan bunun meyvelerini toplamaya başladı. Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 ile geçen İzmir ekibinde Brezilyalı isimler yine ön plana çıktı. Yeni transferlerden Arda, Rhaldney, Olaitan, Cherni ve Janderson ilk 11'de oyuna başlarken, Godoi ve Sabra ise ikinci yarıda oyuna girdi. Takıma yeni dahil olan tam 7 yeni isim henüz ilk haftadan şans bulmayı başardı.

SIRADA FENERBAHÇE MAÇI VAR

Yeni transferlerden Brezilyalı Janderson, Bokele'nin attığı açılış golünde asisti yaparken, bir başka Sambacı Emerson ise 90'da farkı ikiye çıkardı. Bu golde asisti yapan isim de Brezilyalı Rhaldney oldu. Güney Amerikalı yıldızlarından verim almaya başlayan İzmir ekibi, yeni sezonda üst sıraları hedefliyor. Süper Lig'in ikinci haftasında tıpkı geçen sezon olduğu gibi yine F.Bahçe'yi ağırlamaya hazırlanan İzmir ekibi, sahadan en az bir puanla ayrılmayı hedefliyor. Geçen sezonki mücadele ise 2-2 berabere sona ermişti.

ROMULO'DA GERİ SAYIM

Göztepe'nin rekor bir bedelle satmaya hazırlandığı Romulo Cardoso bu hafta yeni takımına katılıyor. Transferi nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen Brezilyalı oyuncu yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında Alman ekibi RB Leipzig'le anlaştı. Yıldız golcüsü Benjamin Sesko'yu İngiliz devi Manchester United'a 85 milyon Euro bonservisle satan Leipzig, bu boşluğu Romulo ile dolduracak. Brezilyalı yıldızın bu hafta yeni takımına katılması bekleniyor.

F.Bahçe'de Zinchenko pazarlıkları!
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!
DİĞER
Deprem sonrası Hatay’a giden Alişan gözlerine inanamadı! "Mucizeler gerçekleşmiş"
CHP'nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir'in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
G.Saray'dan Barış Alper kararı!
PSG'den Donnarumma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya - Türkiye U21 maçı yayın bilgileri! İtalya - Türkiye U21 maçı yayın bilgileri! 06:52
G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... 01:40
G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... 01:39
Tekke transfer için sayı verdi: Mümkünse... Tekke transfer için sayı verdi: Mümkünse... 01:09
Fırtına galibiyetle başladı! Fırtına galibiyetle başladı! 01:09
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! 01:09
Daha Eski
Robin van Persie: Tur şansımız %50 Robin van Persie: Tur şansımız %50 01:09
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... 01:09
PSG'den Donnarumma kararı! PSG'den Donnarumma kararı! 01:09
Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:09
Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! 01:09
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:09