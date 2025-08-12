Samba etkisi

Yeni sezon öncesinde kadrosuna 9 takviye yapan ve Brezilyalı isimlere ağırlık veren Göztepe, ilk haftadan bunun meyvelerini toplamaya başladı. Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 ile geçen İzmir ekibinde Brezilyalı isimler yine ön plana çıktı. Yeni transferlerden Arda, Rhaldney, Olaitan, Cherni ve Janderson ilk 11'de oyuna başlarken, Godoi ve Sabra ise ikinci yarıda oyuna girdi. Takıma yeni dahil olan tam 7 yeni isim henüz ilk haftadan şans bulmayı başardı.

SIRADA FENERBAHÇE MAÇI VAR

Yeni transferlerden Brezilyalı Janderson, Bokele'nin attığı açılış golünde asisti yaparken, bir başka Sambacı Emerson ise 90'da farkı ikiye çıkardı. Bu golde asisti yapan isim de Brezilyalı Rhaldney oldu. Güney Amerikalı yıldızlarından verim almaya başlayan İzmir ekibi, yeni sezonda üst sıraları hedefliyor. Süper Lig'in ikinci haftasında tıpkı geçen sezon olduğu gibi yine F.Bahçe'yi ağırlamaya hazırlanan İzmir ekibi, sahadan en az bir puanla ayrılmayı hedefliyor. Geçen sezonki mücadele ise 2-2 berabere sona ermişti.

ROMULO'DA GERİ SAYIM

Göztepe'nin rekor bir bedelle satmaya hazırlandığı Romulo Cardoso bu hafta yeni takımına katılıyor. Transferi nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen Brezilyalı oyuncu yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında Alman ekibi RB Leipzig'le anlaştı. Yıldız golcüsü Benjamin Sesko'yu İngiliz devi Manchester United'a 85 milyon Euro bonservisle satan Leipzig, bu boşluğu Romulo ile dolduracak. Brezilyalı yıldızın bu hafta yeni takımına katılması bekleniyor.