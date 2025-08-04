Tiago Çukur: Fenerbahçe kariyerim daha farklı olabilirdi

Fatih Karagümrük'ün yeni golcüsü Tiago Çukur, maçkolik'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE KARİYERİM DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

"O zamanlar fevri kararlar aldım. Daha farklı olabilirdi. O dönem benim için biraz fevri geçti ama bu süreçte insan olarak çok geliştiğimi düşünüyorum. Buraya dönmenin kariyerim açısından iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Daha önce iyi bir planlama yapılmamıştı. Şu an ise neye ihtiyacım olduğunu daha net biliyorum. Bu dönüşümden dolayı oldukça heyecanlıyım. Şu an kendimi kanıtlamak ve göstermek için güzel bir fırsat yakaladım."

"GERÇEK TİAGO'YU GÖSTERMEK İSTİYORUM"

"Ligin başlaması için çok heyecanlıyım. Çünkü gerçek Tiago'yu göstermek istiyorum. Kendimi en yüksek seviyede, en iyi şekilde ifade etmek istiyorum. Bu sezon hiçbir bahanem olmayacak. Sıfır bahaneyle ilerleyeceğim. Kendimi göstermek için çok açım ve hazırım."