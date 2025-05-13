Düşme hattı yangın yeri

Süper Lig'de küme düşme hattındaki mücadele dikkat çekiyor. Son haftalarda alınan sonuçlar, ligde kalma mücadelesinin ne kadar çetin geçtiğini gösteriyor. Adana Demir ve Hatay düştü. Diğer takımların üste çıkmak için kıyasıya yarışı sürüyor. Geçtiğimiz haftanın en kritik maçında Sivasspor ile Bordum FK puanları paylaştı. Sivasspor deplasmanında sezonun en önemli maçlarından birini oynayan Bodrum FK sahadan golsüz berabere ayrılarak umudunu kalan 3 maça taşıdı. Böylelikle iki takım da 35'er puanda kaldı. Kurtuluş bölgesinin 3 puan gerisinde 35 puanla 17'nci basamakta yer alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Jose Morais, önlerindeki 3 maçı kazanmak adına büyük mücadele vereceklerini dile getirdi.

ALANYASPOR SON 4 MAÇTA 7 PUAN ALDI

TRENDYOL Süper Lig'in 35. haftasında küme kalma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son 4 maçta 7 puan toplayan Alanyaspor, bu kritik 3 puanla birlikte puanını 38'e çıkardı ve en yakın takipçisi olan 16. sıradaki Sivasspor ile puan farkını 3'e çıkardı. Güney ekibinin hemen üzerinde 40 puanı bulunan Çaykur Rizespor yer alıyor. Yeşil-mavili takım, Konya deplasmanında kaybetti. Ancak Bodrum ile Sivas'ın berabere kalması ile kısmen rahatladı. Sivasspor'un BAY haftasının olması işini iyice zora sokmuş durumda. Kalan 3 haftada kıran kırana bir mücadele izleyecek. Ancak şu anda en dezavantajlı takımlar Sivasspor ve Bodrum FK.

Ç.Rize (40)

Çaykur Rizespor bu hafta Konyaspor'a kaybetti. Önümüzdeki hafta Göztepe'yi konuk edecek yeşil mavililerin tek hedefi kazanarak iyice rahatlamak. Tek deplasmanı Beşiktaş olan Atmaca, son hafta Hatayspor'u konuk edecek.

Alanya (38)

BU hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak güney ekibi, ardından Konyaspor deplasmanına gidecek. Son hafta ise Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bu hafta 3 puan alan Alanyaspor, hayati önemde bir galibiyetle umutlarını iyice artırdı.

Sivas (35)

SAMSUN deplasmanına gidecek olan Sivasspor'un BAY haftası var. Yani lig sonuna kadar artık toplam 6 puan kazanabilir. Son hafta yine Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Yiğido'nun düşmeme şansı çok yüksek değil.

Bodrum (35 )

BU hafta Trabzonspor'u ağırlayacak olan Bodrum FK'nın fikstürü zor. Ardından Kayseri deplasmanı ve son hafta da Beşiktaş maçları var. Son 3 haftada 2 büyük takımla oynayacak olan Bodrum FK'nın durumu önündeki takımlara bağlı olacak.