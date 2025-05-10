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Haberler Süper Lig Altın buldu!

Altın buldu!

G.Antep FK’yi yenen Alanyaspor, alt tarafta nefes aldı. Akdeniz ekibi, final gibi maçta G.Antep’te Sloven golcüsü Sporar’la kazandı. Kırmızı-siyahlılar, 4’te sıfır çekerken; teknik direktör Selçuk İnan istifa etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Altın buldu!

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala alt tarafı yakından ilgilendiren final gibi karşılaşmada, düşme hattına yakın Gaziantep FK'yle Alanyaspor, Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Akdeniz ekibi, karşılaşmanın ikinci yarısında Sloven santrforu Sporar'ın attığı golle altın değerinde bir üç puan kazandı. İlk yarıda üstün taraf olan kırmızı-siyahlılar, 16'da Maxim, 36'da Ogün ve 37'de Kozlowski, çerçeveyi bulamadı. Akdeniz temsilcisinin ilk yarıdaki tek tehlikeli girişiminde 45+1'de sol kanattan gelişen atakta, Yusuf Özdemir'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Hadergjonaj'ın şutunda topa, kaleci Dioudis'te kaldı ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

DIOUDIS'TEN BÜYÜK HATA

İkinci yarıda golü bulan taraf Alanya oldu. 51'de Semih'in geri pasıyla buluşan kaleci Dioudis'in Viana'ya kısa kalan pasında araya giren Sporar, topu ağlara gönderdi. 62'de Hwang'ın şutu direkten döndü. Dönen topa Richard'ın vuruşunda top auta çıktı. 79'da Gaziantep'te Viana, Makouta'ya sert müdahalesinin ardından kırmızı gördü. Maç sonunda ise Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan yaptığı açıklamada istifa kararı aldığını ve bugün yönetimle görüşeceğini söyledi.

TARAFTAR TEPKİSİ İSTİFA GETİRDİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maç sonunda şoke eden bir açıklama yaptı. İnan, "En düşük maaşlı takımlardan biri olarak 8 hafta kala ligde kaldık. UEFA'yı zorladık. Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Görevimizi tamamladım" dedi.

BÜYÜK BİR AVANTAJ YAKALADIK

Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, G.Antep'te çok önemli bir galibiyetin altına imza attıklarını ve ligde kalma yolunda avantaj yakaladıklarını söyledi. Portekizli hoca, "İlk yarıda iyi değildik. İkinci yarıda savunmanın hatasını iyi değerlendirip golü bulduk. Bitime 3 hafta kala ligde kalma yolunda büyük bir avantaj sağladık" diye konuştu.

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