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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Düşme hattı yanıyor

Düşme hattı yanıyor

Süper Lig'e veda edecek son iki takım netleşecek. Çaykur Rizespor kazanıp 40 puana çıktı ve rahat bir nefes aldı... Bodrum FK (34) BAY geçti, Sivasspor (34) kaybetti. Alanyaspor 35 puana çıktı. Bu hafta Sivas-Bodrum maçı var.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Düşme hattı yanıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar küme düşme hattındaki mücadele de dikkat çekiyor. Son haftalarda alınan sonuçlar, ligde kalma mücadelesinin ne kadar çetin geçtiğini gösteriyor. Adana Demir ve Hatay düştü. Diğer takımların üste çokmak için kıyasıya yarışı sürüyor. Lig'de 34'üncü haftayı bay takım olarak geçen 34 puanla düşme hattındaki Bodrum FK, kendi maç yapmadığı hafta sonunda rakiplerinin aldığı sonuçlara sevindi. Lige tutunabilmek adına Sivas, Alanya, Rize ve Kayseri ile kıyasıya yarış içine giren yeşil-beyazlılar yaşanan kayıpların ardından son 4 hafta öncesi kurtuluş hattının sadece 1 puan gerisinde yer aldı. 34 puana sahip 16. Sivas, deplasmanda lider G.Saray'a 4-1 yenilerek ateş hattında çıkamadı.

SİVASSPOR'UN BAY HAFTASI VAR

Alanyaspor ve Kayserispor'un mücadelesi ise 1-1 berabere tamamlandı. Alanyaspor bu sonuçla 35, Kayserispor ise 41 puana yükseldi. Haftayı galibiyetle kapatan tek takım Çaykur Rizespor oldu. Yeşil-mavili takım, evinde Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek 40 puana ulaştı. Üst üste Galatasaray (D) ve Samsunspor maçlarını kaybeden Bodrum FK, bu hafta ise adeta kader maçlarından birine çıkacak. Ege ekibi, 11 Mayıs Pazar günü en önemli rakibi Sivasspor'a konuk olacak. Sivas deplasmanında mutlak galibiyeti hedefleyen Bodrum FK; Trabzonspor, Kayseri (D) ve Beşiktaş maçlarıyla sezona nokta koyup Süper Lig'deki ilk yılında kurtuluşunu ilan etmeye çalışacak. Bu periyotta Sivasspor'un BAY haftası çok önemli dezavantajı.

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