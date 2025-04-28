Göztepe-Başakşehir maçı izle | Göztepe-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Son 10 maçı kazanamayan İzmir temsilcisi, beklenmedik düşüşün ardından ligde 11. sıraya kadar geriledi. Taraftarı önünde kötü gidişe son vermeyi amaçlayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, İstanbul ekibine karşı 3 puan alarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Son 4 maçını kazanan Başakşehir ise zorlu deplasmanda üst üste 5. galibiyetini almak istiyor. Çağdaş Atan önderliğinde ligin son haftalarında etkili performansını sürdüren turuncu-lacivertliler 48 puanla 6. sırada bulunuyor. Kritik maçı kazanması durumunda 5. sıraya yükselecek Başakşehir, Eyüpspor'un kaybettiği haftada bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Peki, Göztepe-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Göztepe-RAMS Başakşehir maçı 28 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Heliton, Koray, Taha, Ogün, Nazım, Doğan, Dennis, Tijanic, Emersonn, Romulo

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Bai Duarte, Operi, Berat, Crespo, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Keny

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Göztepe-Başakşehir maçı öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Beklenmedik sakatlıklar sonrası önemli futbolcularından faydalanamayan İzmir ekibinde Bokele, Miroshi, Isaac Solet, Djalma ve Juan'ın tedavileri devam ediyor.

Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Piatek ile tedavisi devam eden Onur Ergün ise Başakşehir kamp kadrosunda yer almadı.

GÖZTEPE İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 20. RANDEVU

Tarihleri boyunca 19 defa karşı karşıya gelen Göztepe ile Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında 20. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 6 karşılaşmayı İzmir temsilcisi kazanırken, 10 mücadeleyi de İstanbul ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Göztepe-Başakşehir maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Kemal Elmas yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.