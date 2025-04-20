RAMS Başakşehir 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Krzystof Piatek (P) ve 45+4. dakikada Ivan Brnic kaydederken konuk ekibin tek golü ise 9. dakikada David Okereke'den geldi.

MAÇTA 3 KIRMIZI KART!

Karşılaşmanın 53. dakikasında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan kırmızı kart gördü. İnan, ligin 33. haftasında takımının Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçta kulübede yer alamayacak.

Öte yandan Gaziantep FK'da sarı kart sınırında bulunan isimlerden David Okereke karşılaşmanın 54. dakikasında sarı kart gördü. Okereke, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

RAMS Başakşehir'de karşılaşmanın 88. dakikasında Bruno Viana ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yapan Krzysztof Piatek'e Hakem Zorbay Küçük direkt kırmızı kart gösterdi. Polonyalı futbolcu takımını 10 kişi bıraktı.

Gaziantep FK'da Kacper Kozlowski, hakem Zorbay Küçük'e yaptığı itirazlar sonucu 90+7. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

RAMS BAŞAKŞEHİR'DEN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de çıktığı üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. İstanbul temsilcisi son olarak 15 Mart tarihinde sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olmuştu.

Bu karşılaşmayla birlikte RAMS Başakşehir 48 puana yükseldi ve 6. sırada kaldı. Gaziantep FK ise 42 puanda ve 8. sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, Göztepe deplasmanına konuk olacak; Gaziantep FK ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.