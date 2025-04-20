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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK'ya Fenerbahçe maçı öncesi şok! O isimler olmayacak

Gaziantep FK'ya Fenerbahçe maçı öncesi şok! O isimler olmayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta 3 şok birden yaşadı. Kırmızı siyahlı ekibin ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçta o isimler kırmızı kart görmesi sebebiyle olmayacaklar. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 15:59
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Gaziantep FK'ya Fenerbahçe maçı öncesi şok! O isimler olmayacak

RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı.

Gaziantep FK, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi 3 şok birden yaşadı.

Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi. Selçuk İnan, RAMS Başakşehir karşısında gördüğü kırmızı kartla birlikte bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında kulübede yer alamayacak.

Gaziantep FK'da, RAMS Başakşehir karşısında sarı kart gören David Okereke cezalı duruma düştü.

Kacper Kozlowski ise hakem Zorbay Küçük'e yaptığı itirazlar sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Böylelikle her iki isim de Fenerbahçe mücadelesinde sahada yer alamayacak.

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