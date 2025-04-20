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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Karadeniz ekibi hata yapmak istemiyor. 34 puanla 15. sıraya kadar gerileyen İlhan Palut'un öğrencileri, bir an önce kötü gidişi engellemeyi hedefliyor. Son 4 maçında sadece 1 puan toplayabilen Rizespor, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor. Bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden ve gösterdiği performansla tam not alan Eyüpspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 50 puanla 4. sırada bulunan Arda Turan'ın öğrencileri, kazanması durumunda maç fazlasıyla 3. sıraya yükselecek. Peki, Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 09:08
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Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Karadeniz ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapan İlhan Palut'un öğrencileri, son 4 haftada sadece 1 puan toplayabildi. 34 puanla 15. sırada yer alan Rizespor, Bodrum FK'nın kaybettiği haftada üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Arda Turan yönetiminde bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor ise gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not aldı. 30 hafta sonunda 50 puan toplayarak, 4. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanması durumunda maç fazlasıyla Samsunspor'un önüne geçecek. Peki, Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Berkay, Buljubasic, Olawoyin, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe

İkas Eyüpspor: Berke, Melih, Robin, Luccas Claro, Umut, Yalçın, Tayfur, Umut Bozok, Caner, Emre Akbaba, Mame Thiam

RİZESPOR İLE EYÜPSPOR ARASINDA 10. RANDEVU

Tarihleri boyunca 9 defa karşı karşıya gelen Rizespor ile Eyüpspor, Süper Lig'in 32. haftasında 10. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı Karadeniz temsilcisi kazanırken, 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-İkas Eyüpspor maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek.

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