Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Kümede kalmak isteyen iki takımın mücadelesinde hata yapmak istemeyen Akdeniz ekibi, ligde oynadığı son 4 maçı da kaybetti. Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor, göreve Joao Pereira'yı getirdi. Bu sezon 28 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan turuncu yeşilliler 31 puanla 16. sırada yer alıyor. Jose Morais yönetiminde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında 4-2 kaybederek ilk mağlubiyetini alan Sipay Bodrum FK, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında da Trabzonspor'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Portekizli çalıştırıcı önderliğinde tekrar yükselişe geçmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Enes, Cordova, Janvier, Fatih, Richard, Balkovec, Vilhena, Yusuf

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Erkan, Taylan, Gökdeniz, Fredy, Bardhi, Seferi

Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı 6 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı.

CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gain Park Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ALANYASPOR İLE BODRUM FK ARASINDA 2. RANDEVU

Bu sezon ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Bodrum FK, Alanyaspor ile 2. defa rakip oldular. 2024-2025 sezonun ilk yarısında Bodrum'da oynanan maçta 0-0 berabere kalan iki takım da Alanya'da oynanan mücadelede kazanan taraf olmayı amaçlıyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Bodrum FK maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Suat Güz ve Gökmen Baltacı yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlendi.