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Haberler Süper Lig Rota Avrupa

Rota Avrupa

Adana Demir engelini de 3 puanla aşan kırmızı-şimşekler, üçüncülük yarışında Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir’in de mağlup olmasıyla büyük bir avantaj sağladı. Tüm şehir bayraklarla donatıldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Rota Avrupa

Samsunspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de puanını 50'ye yükseltti ve 3. sıradaki yerini koruyup, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda kritik bir galibiyetin altına imza attı. Avrupa kupaları için mücadele ettiği rakiplerinden Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir'in bu hafta mağlup olmasıyla büyük bir avantaj sağlayan kırmızı-beyazlılar, şimdi de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'ye kilitlendi. Thomas Reis'in öğrencileri Kadıköy'den puan veya puanlarla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

YER GÖK KIRMIZI-BEYAZ

Sezona ligde kalma hedefiyle başladıktan sonra üst üste gelen başarılı sonuçlarla birlikte hedef büyüten, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle emin adımlarla ilerleyen kırmızı- beyazlılara, İlkadım Belediyesi'nde de coşkulu bir destek geldi. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın öncülüğünde, ilçenin dört bir yanı Samsunspor bayraklarıyla donatıldı. 100. Yıl Bulvarı, İstiklal Caddesi ve Mecidiye Caddesi gibi şehrin önemli noktalarına dev Samsunspor bayrakları asıldı.

EN İYİ 11'DE İKİ FUTBOLCU

Adana Demirspor galibiyetiyle haftayı karlı kapatan Samsunspor'da iki futbolcu da haftanın en iyi 11'ine seçildi. Karşılaşmada 2 gol atıp galibiyete büyük katkı sağlayan Soner Aydoğdu'yla birlikte 3. golün asistini yapan Zeki Yavru haftanın en iyi 11'ine seçildi.

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