Dennis’e dev talipler

Göztepe, bu sezon gösterdiği oyunla dikkatleri çekerken, oyuncuları da bireysel performanslarıyla ön plana çıktı. Göz-Göz'ün 20 yaşındaki orta sahası Dennis'i birçok takımın transfer listesine yazdığı öğrenildi. Nijeryalı oyuncuyu en yakından takip eden iki takım ise Bundesliga ekibi Stuttgart ve Championship temsilcisi Leeds oldu.

Sezon sonu iki kulübün Dennis için teklifte bulunacağı bildirildi. İzmir ekibiyle haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan genç orta saha, tüm kulvarlarda sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 39 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi. Yetenekli futbolcu, Göztepe'nin scouting ekibi tarafından 2022- 2023'te U19'a transfer edildi.