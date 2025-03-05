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Haberler Süper Lig Türkiye Kupası hayalimiz

Türkiye Kupası hayalimiz

Trabzonspor’u mağlup eden Konyaspor’da teknik direktör Recep Uçar, “Bu ivmemizi devam ettirip ligde arzu ettiğimiz yerde olmak istiyoruz. Türkiye Kupası’nda da hedeflediğimiz bir rüyamız var” diye umut dağıttı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Türkiye Kupası hayalimiz

Sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Konyaspor'da moraller yerine geldi. Alt taraftan bir an önce uzaklaşmak isteyen Anadolu Kartalı'nda teknik direktör Recep Uçar, 2016-17'de kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası'nı tekrar kazanmak istediklerinin altını çizdi. Recep Uçar, "Bulunduğumuz konum artık ligin üçte birinin kaldığı bir dönem. Konumumuz hiçbirimizi açıkçası çok mutlu etmiyordu ama buradan bir an önce kurtulabilmek adına Konya'da oynayacağımız maç bizim için çok önemliydi. 3 puan bize bir tık daha nefes aldırır ama bir şey kazanmadık. Şu anda 28 puanda aynı sıralamada devam ediyoruz. Ama son 1 haftada yaşadıklarımız pozitifti. Bu ivmemizi kalan 11 haftada devam ettirip ligde arzu ettiğimiz yerde gidip, kupada da hedeflediğimiz bir rüyamız var, bir hedefimiz var inşallah orada da ulaşırız" diye konuştu.

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