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Haberler Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir derbiye çıkacak iki ezeli rakibin maçı öncesi oranlar açıklandı. İşte dev derbinin oranları... | GALATASARAY - FENERBAHÇE HABERLERİ

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 11:22
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

RAMS Park'ta oynanacak olan kritik mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

Ligin kaderini etkileyecek derbi öncesi iddia oranları açıklandı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

İşte dev maçın favori takımı...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

ÜST ORANI: 1.34

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

ALT ORANI: 2.58

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

GALATASARAY KAZANIR ORANI: 2.14

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

BERABERLİK ORANI: 3.51

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