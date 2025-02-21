Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir derbiye çıkacak iki ezeli rakibin maçı öncesi oranlar açıklandı. İşte dev derbinin oranları... | GALATASARAY - FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ligin kaderini etkileyecek derbi öncesi iddia oranları açıklandı.
İşte dev maçın favori takımı...
ÜST ORANI: 1.34
ALT ORANI: 2.58
GALATASARAY KAZANIR ORANI: 2.14
BERABERLİK ORANI: 3.51
FENERBAHÇE KAZANIR ORANI: 2.64
DİĞER