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Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Son 3 maçını da kaybeden Hatayspor, bu sezon oynadığı 22 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 10 puanla 18. sırada yer alan Murat Şahin'in öğrencileri, 3 puan alarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Sami Uğurlu yönetiminde üst sıralara çıkıışını sürdürmek isteyen Alanyaspor ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. 28 puanla 11. sırada yer alan deplasman takımı geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında 2-0 kaybetti. Güçlü rakibi karşısında aldığı yenilginin yaralarını sarmayı amaçlayan Akdeniz temsilcisi, puanını 31'e çıkartmayı hedefliyor. Peki, Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 11:00
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Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Bu sezon sadece 1 galibiyet alabilen Hatayspor 10 puanla 18. sırada yer alıyor. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından moral bulmak isteyen bordo-beyazlılar, Alanyaspor'u mağlup ederek umutlarını yeşertmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Alanyaspor ise 3 puanı alarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Sami Uğurlu yönetiminde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Akdeniz temsilcisi 28 puanla 11. sırada bulunuyor. Kritik karşılaşmada kimin kazanacağı merak edilirken, futbolseverler karşılaşma hakkında güncel gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Peki, Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU

Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Hatayspor ile Alanyaspor 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmalarda 3 maçı bordo-beyazlılar kazanırken, 4 mücadeleyi ise turuncu-yeşilliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek.

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