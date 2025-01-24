  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Bodrum FK Enis Bardhi'yi transfer etti

Bodrum FK Enis Bardhi'yi transfer etti

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve bu hafta sonu evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek olan Bodrum Futbol Kulübü, Trabzonspor’dan ayrılan orta saha Enis Bardhi'yi resmen kadrosuna dahil etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 12:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum FK Enis Bardhi'yi transfer etti

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren bu hafta sonu ise evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek olan Bodrum Futbol Kulübü ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce İsviçre'nin Zürih takımında kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'dan ayrılan orta saha Enis Bardhi'yi de resmen kadrosuna dahil etti. Ege temsilcisi Kuzey Makedonyalı oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonundan beri bordo-mavililerde top koşturan Bardhi, bu sene 8 lig maçına çıktı. Trabzonspor formasıyla 376 dakika Süper Lig'de görev yapan Bardhi 1 asist yaptı. Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nda ise toplam 70 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 18 kez fileleri sarstı.

Barış Alper'in transferini açıkladılar!
F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası!
DİĞER
Kardelenler dizisinin yıldızı Serhat Kılıç “Raci” karakterini anlattı! "Acayip bir sofra kuruyoruz, ye ye doymayacaklar"
Sinema ve dizi sektörünü tekele bağlayan Ayşe Barım'a "Gezi Parkı" şortuşturması! Takvim kanıt niteliğindeki görüntüleri buldu
Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir!
Muslera için özel hazırlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avustralya Açık'ta Sabalenka-Keys finali Avustralya Açık'ta Sabalenka-Keys finali 12:08
Kadın basketbolunda aday kadro açıklandı Kadın basketbolunda aday kadro açıklandı 12:04
NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu 12:00
F.Bahçe'den Filip Kostic kararı! F.Bahçe'den Filip Kostic kararı! 11:56
Muslera için özel hazırlık! Muslera için özel hazırlık! 11:56
Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? 11:44
Daha Eski
Samet Akaydin Ç.Rizespor'da! Samet Akaydin Ç.Rizespor'da! 11:43
Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! 11:26
Torino - Cagliari maçı ne zaman? Torino - Cagliari maçı ne zaman? 10:53
Belçika'da Rudi Garcia dönemi Belçika'da Rudi Garcia dönemi 10:49
Nikola Jokic'ten inanılmaz performans Nikola Jokic'ten inanılmaz performans 10:38
Las Palmas - Osasuna maçı ne zaman? Las Palmas - Osasuna maçı ne zaman? 10:35