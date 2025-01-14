  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig 6 patlar Antep

6 patlar Antep

Adana Demirspor'u tek golle deviren Gaziantep FK, Selçuk İnan önderliğinde büyük çıkış yakaladı. Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı son 6 maçı da kazanmayı başardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
6 patlar Antep

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Gaziantep FK, Okereke'nin dördüncü dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı ve puanını 25'e çıkararak 8'inci sıraya yerleşti. Üst üste oynadığı üçüncü maçında da yenilmeyen kırmızı-siyahlılar, bu sezon evinde ise muhteşem performans ortaya koyuyor. Sezonun ilk iç saha maçında Samsunspor'a mağlup olan Güney Doğu ekibi, sonrasında oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor ve Beşiktaş'la berabere kalan Antep temsilcisi, sonrasında oynadığı 6 iç saha maçını da kazanıp büyük bir başarıya imza attı. Bu süreçte Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Adana Demirspor'u devirdi. Selçuk İnan'ın öğrencileri, ayrıca evinde oynadığı son 4 karşılaşmada gol de yemedi. Taraftarının önünde oynadığı mücadelelerde kalesinde sadece 4 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

OKEREKE 6 YAPTI

Adana Demirspor karşısında Gaziantep ekibinin tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Ligde son 2 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Lyon'la anlaşma tamam!
Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi!
DİĞER
Savcılık Serenay ile Mert’e ne soracak?
Mert Demir’den Serenay Sarıkaya açıklaması! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?
Çulcu'dan maç sonu flaş yorum!
G.Saray'dan F.Bahçe maçının ardından flaş paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe maçının ardından flaş paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe maçının ardından flaş paylaşım! 01:19
Mourinho: "Maçların kaderi önceden belirlenmiş" Mourinho: "Maçların kaderi önceden belirlenmiş" 01:19
F.Bahçe zorlu deplasmanda galip! F.Bahçe zorlu deplasmanda galip! 01:19
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:19
Konya'da F.Bahçe taraftarına Devler Ligi ile yanıt! Konya'da F.Bahçe taraftarına Devler Ligi ile yanıt! 01:19
Felipe Melo'dan F.Bahçe maçı paylaşımı! Felipe Melo'dan F.Bahçe maçı paylaşımı! 01:19
Daha Eski
Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı 01:19
G.Saray talipti! imzayı atıyor G.Saray talipti! imzayı atıyor 01:19
UFC yıldızına "ırkçı" muamele! UFC yıldızına "ırkçı" muamele! 01:19
Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Süper Lig ekibinde şok ayrılık! 01:19
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı F.Bahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı 01:19
İtalyanlar Ziyech'in peşinde! İtalyanlar Ziyech'in peşinde! 01:19