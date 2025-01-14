6 patlar Antep

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Gaziantep FK, Okereke'nin dördüncü dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı ve puanını 25'e çıkararak 8'inci sıraya yerleşti. Üst üste oynadığı üçüncü maçında da yenilmeyen kırmızı-siyahlılar, bu sezon evinde ise muhteşem performans ortaya koyuyor. Sezonun ilk iç saha maçında Samsunspor'a mağlup olan Güney Doğu ekibi, sonrasında oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor ve Beşiktaş'la berabere kalan Antep temsilcisi, sonrasında oynadığı 6 iç saha maçını da kazanıp büyük bir başarıya imza attı. Bu süreçte Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Adana Demirspor'u devirdi. Selçuk İnan'ın öğrencileri, ayrıca evinde oynadığı son 4 karşılaşmada gol de yemedi. Taraftarının önünde oynadığı mücadelelerde kalesinde sadece 4 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

OKEREKE 6 YAPTI

Adana Demirspor karşısında Gaziantep ekibinin tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Ligde son 2 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.