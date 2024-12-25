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Haberler Süper Lig Hakem devrimi

Hakem devrimi

TFF, yarın saat 14.00’te Riva’da ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Hakem devrimi

Üyelere, değerlendirilen farklı modeller ve yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir aşamaya gelinen hakemlik sistemi konusunda bilgi verilecek.

ikinci yarıda yeni sistem

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek. Yarın saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek toplantıda, hakelik sistemi masaya yatırılacak. İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni hakemlik sisteminin liglerin ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELİNDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunulacak. Toplantıya katılım sağlayacak olan üyelere, değerlendirilen farklı modeller ve yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir aşamaya gelinen hakemlik sistemi konusunda bilgi verileceği duyuruldu

MONTELLA İLK 10'A GİRDİ

IFFHS, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini belirledi. İspanya ile EURO 2024'ü kazanan Fuente, 1. oldu. EURO 2024'te çeyrek final oynayan Milli Takımımız'ın İtalyan teknik direktörü Montella ise 8. sırayı aldı.

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