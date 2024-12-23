Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig

Hatayspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıkla...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında son gün maçları bugün oynanacak. Hatayspor ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geleceği haftada nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı ise merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 2-1 yenen mavi şimşekler, 16 hafta sonunda ilk galibiyetini siyah-beyazlılar karşısında aldı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde etkili bir oyun sergileyen Adana Demirspor, aynı başarıyı Hatayspor karşısında da göstermek istiyor. Eksi 3 puan ceza yediği için Süper Lig'de 2 puanla son sırada yer alan mavi şimşeklerin 12 mağlubiyeti bulunuyor. Adana Demirspor ile son 2 sırayı paylaşan Hatayspor, rakibi karşısında mutlak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Bir an önce küme düşme hattından çıkmak isteyen bordo-beyazlıların; 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunuyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arayan Hatayspor, Adana Demirspor karşısında puanını 12'ye çıkartıp, bir an önce küme düşme hattından çıkmayı amaçlıyor. Peki Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Hatayspor - Adana Demirspor maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇ KALECİ DENİZ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Transfer yasağı olan Adana Demirspor'da genç kaleci Deniz Sönmezler, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Beşiktaş maçında alınan galibiyetin mimarlarından olan 16 yaşındaki file bekçisi, son dakikalarda yaptığı kurtarışlarla maça damga vurmuştu. Süper Lig tarihinin en genç kalecilerinden biri olan Deniz'in Hatayspor karşısında da ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

VINCENT ABOUBAKAR GEÇMİŞİ ARATIYOR

Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a gelerek gündem olan Vincent Aboubakar, gösterdiği performansla geçmişi aratmaya devam ediyor. Süper Lig'de attığı gollerle akıllara kazınan Kamerunlu forvetin 2024-2025 sezonunda toplam 2 golü bulunuyor. 16 hafta sonunda 11 karşılaşmada şans bulan 32 yaşındaki golcü, 1 de gol pası verdi.