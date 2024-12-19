Edin Dzeko'ya kafa atan Başakşehirli Ba'nın cezası açıklandı!

Fenerbahçe - Başakşehir maçında kırmızı kart gören Başakşehir'li Ba'ya 3 maç ceza verildi.

İŞTE PFDK kararları;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.12.2024 tarih ve 28 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 13.12.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 13.12.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KAPALI KALE ARKASI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- SİPAY BODRUM FK'nın, 13.12.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATAKAŞ HATAYSPOR idarecisi MEHMET REŞAT AKPINAR'ın, 15.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR idarecisi MEHMET REŞAT AKPINAR'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü idarecisi MAHMUT DOĞUŞ ASLAN'ın, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü idarecisi MAHMUT DOĞUŞ ASLAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi İLYAS BAYRAKTAR'ın, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi İLYAS BAYRAKTAR'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü AYHAN TENBELOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi EMRE ASLAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY D-E-L-N ve SPOR TOTO TRİBÜN C-D-E-F-L-M-N bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- RAMS BAŞAKŞEHİR FK'nın, 15.12.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 47.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada RAMS BAŞAKŞEHİR FK sporcusu OUSSEYNOU BA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 16.12.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 110 ve MARATON ALT TRİBÜN 118 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 16.12.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 570.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 234 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 105-106-107 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 427.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 16.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 13.12.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 403, BATI VİP TRİBÜNÜ VİP SAĞ, GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 203, DOĞU TRİBÜN 303 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ADANASPOR A.Ş.'nin, 13.12.2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.12.2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 23.625.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 14.12.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, seyircisiz oynama cezasına uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. idarecisi MELİH DALKILIÇ hakkında, cezaya uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

15- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü antrenörü ERSEL UZĞUR'un, 15.12.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- AHLATCI ÇORUM FK'nın, 15.12.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN D4-D5 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK'nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK sporcusu BURAK SÜLEYMAN'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- İSKENDERUNSPOR A.Ş. kaleci antrenörü KENAN KURT'un, 14.12.2024 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ALTINORDU Kulübü antrenörü HAKAN KESGİN'in, 14.12.2024 tarihinde oynanan ALTINORDU-SARIYER Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. sporcusu TAŞKIN KARTAL'ın, 15.12.2024 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- MENEMEN FK'nın, 14.12.2024 tarihinde oynanan MENEMEN FK-KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK görevlisi MEHMET BAYRAM'ın, 15.12.2024 tarihinde oynanan KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK-SERİK BELEDİYESPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, 15.12.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş.-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜNesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, akreditasyon sorumlusunun müsabaka organizasyon güvenlik ve eş güdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş. Başkanı ŞAHİN KAYA'nın, seyirciye yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KARAMAN FUTBOL Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş.-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜNesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- MERKÜR JET ERBAASPOR Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 9.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR-BUCASPOR 1928 Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon için ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR sporcusu ABDURRAHMAN CANLI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BUCASPOR 1928 Kulübü sporcusu OSMAN IŞIKLI'nın, 15.12.2024 tarihinde oynanan MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR-BUCASPOR 1928 Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- BURSASPOR Kulübünün, 14.12.2024 tarihinde oynanan BURSASPOR-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- İNEGÖL KAFKAS SPOR Kulübü sporcusu ALPEREN ŞİRİN'in, 14.12.2024 tarihinde oynanan İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ-BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan T. METAL 1963 SPOR-BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- AMASYASPOR FUTBOL Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübü masörü MUSTAFA GÜVERCİN'in, 15.12.2024 tarihinde oynanan ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR-MUĞLASPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- 1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR Kulübü görevlisi ÖZKAN TOPRAK'ın, 14.12.2024 tarihinde oynanan ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- ORDUSPOR 1967 A.Ş.'nin, 14.12.2024 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-MARDİN 1969 SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- MARDİN 1969 SPOR Kulübü Başkanı RIDVAN AŞAR'ın, 14.12.2024 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-MARDİN 1969 SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü Başkanı RIDVAN AŞAR'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b, 39/2., 39/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 4,5 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 101.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü idarecisi RIDVAN SÖNMEZ'in, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü idarecisi RIDVAN SÖNMEZ'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b, 39/2., 39/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 4,5 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 101.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü antrenörü AYHAN KANLI'nın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü antrenörü TUNCAY ELİK'in, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü sporcusu AYKUT SARIDOĞAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü idarecisi RAMAZAN EMRE ASAN'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 51.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu UĞUR CAN'ın, 14.12.2024 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.'nin, 14.12.2024 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.-AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ-SEBAT GENÇLİK SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 5.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- SEBAT GENÇLİK SPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN ALSAN'ın, 15.12.2024 tarihinde oynanan BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ-SEBAT GENÇLİK SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR Kulübünün, 15.12.2024 tarihinde oynanan SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi EMRAH YILDIZ'ın, 13.12.2024 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- CENTRAL HOSPITAL ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu FURKAN APAYDIN'ın, 18.12.2024 tarihinde oynanan CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR-SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.