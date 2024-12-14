Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım da galibiyet için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Fatih, Makouta, Efecan, Janvier, Augusto, Cordova

Gaziantep FK: Burak, M'Bakata, Viana, Arda, Mustafa, Ogün, Daubin, Halil, Maxim, Lungoyi, Okereke

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ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.