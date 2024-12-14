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Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetiyor. Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 19:00
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Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım da galibiyet için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Fatih, Makouta, Efecan, Janvier, Augusto, Cordova

Gaziantep FK: Burak, M'Bakata, Viana, Arda, Mustafa, Ogün, Daubin, Halil, Maxim, Lungoyi, Okereke

CORENDON ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MÜCADELESİNİ HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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