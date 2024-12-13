Bodrum FK - Sivasspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK ile Sivasspor, Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği ve saat 20.00'de başlayan mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Ligdeki ilk yılında son 7 maçında galibiyete hasret kalıp 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan, üst üste 3 maçını kaybeden Bodrum ekibi, 11 puanla 17. sırada bulunuyor. Geçen hafta evinde lider Galatasaray'a yenilen Sivasspor ise 18 puanla 11. sırada yer alıyor.
BODRUM FK - SİVASSPOR İLK 11'LER
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Taylan, Mohammed, Gökdeniz, Fredy, Seferi, Puşcaş
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Poungouras, Koita, Charisis, Turgunboyev, Rodrigues, Rey Manaj