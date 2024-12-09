Kayseri'nin yüzü güldü

Alt sıraları yakından ilgilendiren Kayseri-Alanya maçında gülen taraf ev sahibi oldu. Süper Lig'de 2 haftadır puana hasret kalan Kayseri, rakibini 2-0 yenerek düşme potasından kurtuldu. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarıya ev sahibi taraf hızlı başladı. 51. dakikada Kartal Yılmaz'ın asistinde Boa Morte ile öne geçen Kayseri 66'da ise Carlos Mane ile farkı 2'ye yükseltti. Skoru korumayı başaran Kayseri puanını 15'e yükselterek Alanya'yı geride bıraktı ve düşme potasının bir basamak üzerine çıktı. Konuk ekip ise kendisini ateş hattında buldu.

Kayseri elde ettiği bu galibiyetle iç sahadaki 3 puan özlemine son vermiş oldu. Bu galibiyetin Kayseri'yi alt sıralardan kurtarması ise çifte mutluluk yaşattı.