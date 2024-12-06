Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi derbinin oranları açıklandı. İşte favori takım... | BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti.
LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE 49-42 ÜSTÜN
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 137. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 136 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 158 kez ağları sarstı, Beşiktaş ise 157 gol attı.
SON 12 DERBİNİN 6'SINDA KAZANAN ÇIKMADI
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 12 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.
2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.
Fenerbahçe, geçen sezon oynanan 2 karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.
DERBİNİN FAVORİSİ AÇIKLANDI!
Öte yandan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi İddia Risk Yönetimi müsabakanın oranlarını açıkladı.
Buna göre dev derbi öncesi favori takım belli oldu.
İşte o oranlar...
BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ: 3.47
BERABERLİK: 3.61
FENERBAHÇE GALİBİYETİ: 1.81
2.5 ALT ORANI: 2.10
2.5 ÜST ORANI: 1.56
DİĞER