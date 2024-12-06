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Haberler Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi derbinin oranları açıklandı. İşte favori takım... | BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 12:42
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

İki ekip 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçla birlikte 360. kez kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 359 kez karşılaştı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE 49-42 ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 137. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

İki takım arasında ligde oynanan 136 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 158 kez ağları sarstı, Beşiktaş ise 157 gol attı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

SON 12 DERBİNİN 6'SINDA KAZANAN ÇIKMADI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 12 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Fenerbahçe, geçen sezon oynanan 2 karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

DERBİNİN FAVORİSİ AÇIKLANDI!

Öte yandan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi İddia Risk Yönetimi müsabakanın oranlarını açıkladı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Buna göre dev derbi öncesi favori takım belli oldu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

İşte o oranlar...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ: 3.47

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

BERABERLİK: 3.61

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

FENERBAHÇE GALİBİYETİ: 1.81

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