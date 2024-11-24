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Haberler Süper Lig Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Taraftarlar maç ile ilgili araştırmalara başladı. Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtları merak edilirken karşılaşmaya dair detayları sizler için derledik.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 11:00
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Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

Beşiktaş - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 13. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Göztepe maçı 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadele öncesinde Göztepe; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip Beşiktaş ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor. Şu ana kadar deplasmanda henüz maç kazanamayan İzmir ekibi, siyah-beyazlı ekibi mağlup ederek dış sahadaki ilk 3 puanını almayı hedeflerken, Beşiktaş ise Göztepe'yi yenerek 3 maçtır kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.

Bu iki takım son olarak Göztepe'nin Süper Lig'den düştüğü 2021-2022 sezonunda karşılaşmış ve iki mücadeleyi de siyah-beyazlılar kazandı.

Öte yandan Kubilay Kanatsızkuş sakatlığı sebebiyle kadroda yerini alamazken, sarı-kırmızılı ekipte Doğan Erdoğan'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı ifade edildi.

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