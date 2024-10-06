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Haberler Süper Lig

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Alanyaspor maçı yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 15:20
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GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Alanyaspor maçı yayın bilgileri!

Galatasaray - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ve RFS maçlarındaki kötü sonuçlar sonrası yeniden çıkış arayan sarı kırmızılılar için hedef mutlak galibiyet olmuş durumda. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda oynananacak? İşte maça dair detaylar...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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