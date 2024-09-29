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Haberler Süper Lig

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Fenerbahçe Süper Lig maçı izle

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında rakibi Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. İki takımın da taraftarları hazırlıklara başladı. Bir yandan da muhtemel 11'ler ve maçın detayları araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 12:10
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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Fenerbahçe Süper Lig maçı izle

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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