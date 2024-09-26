Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 6 haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de Galatasaray 18 puanla liderliğini sürdürüyor. İşte Süper Lig'deki şampiyonluk yarışındaki favori takımlar... BJK FB GS TS HABERLERİ
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Bodrum FK: 2000
Konyaspor: 1500
Göztepe: 1500
Eyüpspor: 1500
Kayserispor: 1000
Hatayspor: 1000
Samsunspor: 750
Antalyaspor: 750
Adana Demirspor: 750
Çaykur Rizespor: 500
Gaziantep FK: 500
Alanyaspor: 500
Kasımpaşa: 250
Sivasspor: 200
Başakşehir: 67
Trabzonspor: 67
Beşiktaş: 4
Fenerbahçe: 2.1
Galatasaray: 1.8
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