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Haberler Süper Lig

Fenerbahçe - Galatasaray CANLI İZLE (Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı anlatım)

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta sarı kırmızılılar puan farkını açmak, sarı lacivertliler ise zirveye yerleşmek için boy gösteriyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kritik müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 20:50
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Fenerbahçe - Galatasaray CANLI İZLE (Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı anlatım)

Trenydol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev maçta kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da kritik derbiden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Derbi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

401. DERBİ RANDEVUSU

Fenerbahçe ile Galatasaray bu derbi ile 401. kez rakip oldu. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 149'a 128 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 400 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 128 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 541 golüne, Aslan 497 golle karşılık verdi.

İki takım geçtiğimiz sezon üç defa karşılaştı. Ligdeki maçlarda sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki derbi 0-0 sona erdi. Süper Kupa'da ise Fenerbahçe, U19 Takımı ile çıktığı maçta sarı-kırmızılılar 1-0 öndeyken sahadan çekildi ve Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

LİGDE 135. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 134 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Bu önemli müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy.

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