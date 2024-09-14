Samsunspor 0 - 1 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Ligde son 2 maçını kazanan Karadeniz ekibine Konyaspor "dur" dedi. Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor, deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. İşte maçın detayları...
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
İlk yarıda Pedrinho, 30. dakikada Adil Demirbağ'ın asisti ile skoru Konyaspor lehine 1 - 0 yaptı.
İkinci yarıya Konyaspor üstünlüğü ile girilen maçta başka skor üretilmedi.
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