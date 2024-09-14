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Haberler Süper Lig

Samsunspor 0 - 1 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasmana gelen ekip Konyaspor kazandı. İşte karşılaşmanın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 21:11
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Samsunspor 0 - 1 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Ligde son 2 maçını kazanan Karadeniz ekibine Konyaspor "dur" dedi. Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor, deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. İşte maçın detayları...

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

İlk yarıda Pedrinho, 30. dakikada Adil Demirbağ'ın asisti ile skoru Konyaspor lehine 1 - 0 yaptı.

İkinci yarıya Konyaspor üstünlüğü ile girilen maçta başka skor üretilmedi.

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