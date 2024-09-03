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Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'den 7 takımın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 21:38
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Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi

SÜPER Lig'den 7 takımın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 03.09.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu. Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Eyüpspor, kurula sevk edilen takımlar oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.08.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 31.08.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 31.08.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 31.08.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA KALENDER'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 31.08.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- İKAS EYÜPSPOR Kulübü'nün 01.09.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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