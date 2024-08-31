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Konyaspor 0-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşamda gol sesi çıkmadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 21:08 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 21:38
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Konyaspor 0-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Kayserispor 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi Konyaspor puanını 4 yaptı.

Kayserispor ise ilk puanını aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mane'nin pasıyla topla buluşan Nazon'un şutunu kaleci uzaklaştırdı.

28'inci dakikada sağ kanattan Boranijasevic'in ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

31'inci dakikada sağ köşe gönderinden gelen korner atışında topu önünde bulan Arif'in şutu az farkla auta çıktı.

42'nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

49'uncu dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında topla buluşan Borajinasevic'in şutu yandan auta çıktı.

56'ncı dakikada Mehdi Bourabia rakiplerini çalımlayarak ceza alanına girip pas verdiği Nazon'un şutunu savunma kornere attı.

70'inci dakikada ceza alanı sağ çaprazında Boa Morte'nin ara pasına hareketlenen Cardoso'nun şutunu kaleci kornere çeldi.

89'uncu dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda topa yükselen Adil'in vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

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