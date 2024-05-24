Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!
Süper Lig'in sona ermesine 1 hafta kala ve Ziraat Türkiye Kupası'nın da Beşiktaş'ın kazanmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız netleşmeye başladı. Gelecek sezon Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin kupalara hangi turlardan katılacakları ve lig aşaması için kaç takım elemeleri gerektiği netleşti. İşte detaylar...
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İKİNCİ OLAN ÖN ELEME OYNAYACAK
Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan adım atacak ve gruplara kalmak için mücadele edecek.
BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'TA MÜCADELE EDECEK
Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda gruplara kalmak için sahaya çıkacak.
TRABZONSPOR, 2. ÖN ELEME TURU'NDAN BAŞLAYACAK
Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayarak gruplara kalmaya çalışacak.
BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU'NDA YER ALACAK
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'unu garantilemesiyle birlikte Avrupa kupalarına Konferans Ligi'nden katılması garanti olan Başakşehir ise 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek.
MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'de şampiyon olan takım Avrupa kupaları için sezonu 20 Ağustos'ta play-off mücadelesi ile açacak.
İkinci sırada tamamlayan takım ise 2. Ön Eleme Turu ile birlikte 23 Temmuz'da ilk mücadelesini verecek.
Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, 22 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçına çıkacak.
Trabzonspor ve Başakşehir ise 25 Temmuz'da yeni sezonun startını verecek.
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