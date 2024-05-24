Haberler Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

Süper Lig'in sona ermesine 1 hafta kala ve Ziraat Türkiye Kupası'nın da Beşiktaş'ın kazanmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız netleşmeye başladı. Gelecek sezon Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin kupalara hangi turlardan katılacakları ve lig aşaması için kaç takım elemeleri gerektiği netleşti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 10:22
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Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gol düllosuna sahne olan karşılaşmayı siyah beyazlılar, 90+4. dakikada Al-Musrati'nin golüyle 3-2 kazanarak Türkiye Kupası'na 11. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

Kupa finalin ardından Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek ekipler de belli oldu.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

ŞAMPİYON TAKIM PLAY-OFF'TAN BAŞLAYACAK

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşan takım, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

İKİNCİ OLAN ÖN ELEME OYNAYACAK

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan adım atacak ve gruplara kalmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'TA MÜCADELE EDECEK

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda gruplara kalmak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

TRABZONSPOR, 2. ÖN ELEME TURU'NDAN BAŞLAYACAK

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayarak gruplara kalmaya çalışacak.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU'NDA YER ALACAK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'unu garantilemesiyle birlikte Avrupa kupalarına Konferans Ligi'nden katılması garanti olan Başakşehir ise 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de şampiyon olan takım Avrupa kupaları için sezonu 20 Ağustos'ta play-off mücadelesi ile açacak.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

İkinci sırada tamamlayan takım ise 2. Ön Eleme Turu ile birlikte 23 Temmuz'da ilk mücadelesini verecek.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, 22 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçına çıkacak.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

Trabzonspor ve Başakşehir ise 25 Temmuz'da yeni sezonun startını verecek.

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