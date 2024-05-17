Haberler Süper Lig İstanbulspor - Sivasspor maçı CANLI izle! (İstanbulspor Sivasspor maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

İstanbulspor - Sivasspor maçı CANLI izle! (İstanbulspor Sivasspor maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 16:59
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İstanbulspor - Sivasspor maçı CANLI izle! (İstanbulspor Sivasspor maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

İstanbulspor ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaşıyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalıyor.

İstanbulspor - Sivasspor maçının CANLI anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

İstanbulspor - Sivasspor maçı 17 Mayıs Cuma günü 17.00'de başladı. Mücadele BeIN Sports 1'de CANLI yayınlanıyor.

İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İstanbulspor: Mücahit, Mehmet, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Duhaney, Loshaj, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou, Kenio

Sivasspor: Nikolic, Alaaddin, Appindangoye, Camara, Uğur, Bartuğ, Charisis, Turgunboev, Koita, N'Jie, Manaj

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