Seçim 18 Temmuz'da

Riva'da Kulüpler Birliği Vakfını temsil eden heyet ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçimin erkene alınması amacıyla görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaşanan süreci özetledi. Özbek şunları söyledi: CUMA günü sadece 3 kulübün onayladığı bir açıklama yayımlandı. Vakfın yazdığı yazıda 'görüşlerinizi bildirin' denildi. Galatasaray'ın okumasına dahi fırsat verilmeden kamuoyu duyurusu yayına verildi. Ben de genel sekreteri aradım, durumu söyledim. Neticede ok yaydan çıkmış oldu ve kamuoyu açıklaması gündeme düştü. Bugün ben, Yüksel Yıldırım ve Fatih Saraç toplantıya geldik. Amaca ulaşmak için yapılan bir hareket, bu bildiriyle amaçsız ve sabote edilebilir hale geldi. İçeride çok net ifade ettiler, 'uzlaşma konusunda aynı noktada düşünürken, siz Kulüpler Birliği Vakfı olarak zehir zemberek bir bildiri yayınlıyorsunuz.' dediler. Kısa bir görüşme oldu. Ben de bu bildirinin amaca uygun olmadığını söylüyorum. Bugün de neticesini gördük. TFF, 18 Temmuz'da yapılacağını açıkladığı seçim tarihini değiştirme niyetinde olmadığını belirtti ve toplantı bitti.

ÇOK ADAYLI SEÇİM OLSUN

"Adaylar ortaya çıksın, kulüpler, Türk futbolunu yönetecek en iyi adaylar için iradelerini kullanırlar. Seçim tarihi 18 temmuz tarihi olduğuna göre 3 ay var, önemli bir süre. Yeni adaylar çıkması lazım, çok adaylı bir seçim olması lazım. Uzun bir süre var. Çok fazla acele etmemek gerekir."

DUYURU ŞIK OLMADI

Şu anda imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza versek ne oluyor? Gereken imzalar toplandığında bile erken seçim, prosedür gereği haziran sonunda ya da temmuz başında yapılacak. Arada 1 hafta olacağı belliyken, imza toplayarak gideceğimiz hedeften daha iyi bir hedef koyacağımız ortadayken, neden bu duruma geldiğini sorgulamak lazım. Neticede imza toplansa da toplanmasa da bir şey fark etmiyor. 18 Temmuz'da ya da haziran ayının sonunda yapılacak seçimin bir farkı yok. Haziran ayı başında yapılması mümkün olan bir seçimin, hiç hesapta olmayan bir davranış biçimiyle ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Eğer seçim erkene çekilmek isteniyorduysa, seçimi daha erken yapmanın Türk futboluna faydası vardıysa, bir fırsat kaçmıştır. Sayın Büyükekşi 'Biz hazırlıklıydık fakat bu yaptığınız kamuoyu duyurusu şık olmadı, müzakerelerin önünü kesmiştir.' dedi. Dolayısıyla Kulüpler Birliğinin bundan sonra yapacağı duyuruları mutabakatla yapmasında fayda var. Kendi başına bazı açıklamaların müzakere edilmeden konulması bazı şeylere zarar veriyor.

İSMAİL UYANIK ADAY OLDU

Samsunspor'un efsane başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu. Uyanık, "Futbolla helalleşmek adına, yapılan teklif ve ısrara daha fazla duyarsız kalmamaya karar verdim. Aday adaylığımı açıklıyorum. Adaylık için belirli sayıda imza gerekiyor